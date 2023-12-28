Больше 20 человек погибли в секторе Газа из-за израильской атаки

Израильская армия нанесла удар по городу Рафах, что на юге сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera 28 декабря.

По данным издания, после атаки ЦАХАЛ выяснилось, что погибло не меньше 20 человек, на данный момент не известно, сколько получили травмы.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке перешла в острую стадию после действий 7 октября, когда боевики ХАМАС проникли в Израиль, убивали людей и брали их в заложники. В ответ на это ЦАХАЛ стал уничтожать мирное население и города в секторе Газа.