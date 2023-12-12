Больше 20 рейсов задержали в московских аэропортах

Минимум 24 рейса задержаны и два отменены в нескольких московских аэропортах, следует из данных «Яндекс. Расписания». Самолеты не вылетели вовремя из «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

На 6:55 по московскому времени во «Внуково» были задержаны восемь рейсов и два отменены. 12 рейсов задержаны в «Домодедово», три – отменены. Четыре рейса задержались в «Шереметьево».

Такие изменения связаны с погодными условиями. По данным гидрометцентра, во вторник, 12 декабря, в российской столице ожидается метель и гололедица. Температура воздуха минимально остановится на отметке -6 градусов по Цельсию.

Ранее мы сообщали, что порядка 80 человек обратились в медпункты в Ростове-на-Дону из-за гололедицы. В Ростовской области из-за погоды было введено штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют похожую погоду и на 13 декабря. Температура воздуха также максимально опустится до 6 градусов мороза. На дорогах ожидаются пробки.