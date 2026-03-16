Неряшливость на работе: когда сотрудника действительно могут уволить

Работодатель в России не имеет права уволить сотрудника только из-за неопрятного внешнего вида или несоблюдения личной гигиены. Однако в отдельных случаях вопрос может решаться через медицинское заключение, если состояние работника делает невозможной его работу с людьми. Об этом рассказала РИА Новости руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова.

По словам специалиста, в практике управления персоналом иногда возникают ситуации, когда сотрудник игнорирует элементарные правила ухода за собой. Несмотря на недовольство коллег или руководства, применить дисциплинарное наказание или тем более уволить человека исключительно из-за внешней неопрятности работодатель не вправе.

Эксперт пояснила, что закон допускает иной механизм. Основанием для отстранения или увольнения может стать медицинское заключение, подтверждающее, что по состоянию здоровья человек не может выполнять работу, связанную с постоянным контактом с другими людьми. Однако на практике подобные случаи встречаются редко и требуют сложной юридической процедуры.

Котлярова добавила, что требования к внешнему виду и соблюдению корпоративной культуры обычно фиксируются во внутренних документах компании — например, в правилах трудового распорядка или отдельном положении о корпоративной этике. При приеме на работу сотрудники знакомятся с этими нормами под подпись и обязуются их соблюдать.

По мнению эксперта, ключевая роль в таких вопросах принадлежит руководству. Задача менеджеров — формировать внутри коллектива культуру общения и поведения. Это не только помогает поддерживать комфортную рабочую атмосферу, но и становится важным преимуществом компании на рынке труда.

