Больше 70 снарядов выпустили украинцы по ДНР

Сразу 72 боеприпаса выпустили украинские военные по ДНР за вторник, 19 декабря. Об этом в своем официальном канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, зафиксировано 22 обстрела со стороны врага, при этом ВСУ выпускали и дроны-камикадзе, и ударные дроны, и выпускали реактивную артиллерию 122 мм калибра и ствольную артиллерию 152 мм калибра.

Также уточняется, что пострадали 13 человек – мирных жителей, а еще и два сотрудника оперативно-выездной бригады. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. Поврежден оказался 21 жилой дом.