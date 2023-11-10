Больше 730 тысяч детей и их родителей с начала спецоперации приняла Россия

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что с начала спецоперации Россия приняла больше 730 тысяч детей и их родителей из Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам представителя России, среди приехавших в Россию сотен тысяч детей только две тысячи приехали в Россию без сопровождения родителей. Это прибывшие воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, их вглубь России перевезли воспитатели. Небензя подчеркнул, что с начала украинского конфликта больше пяти миллионов жителей Украины добровольно перебрались в Россию.

Также Небензя сообщил, что только 358 несовершеннолетних, перебравшихся в Россию, были устроены в семьи в формате временной опеки или попечительства, без усыновления. Если от родственников этих детей поступят запросы, их тут же отправят к родным.