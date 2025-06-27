Больше десятка компаний из РФ подали в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака на Лабубу

Целый ряд предпринимателей в России пытаются зарегистрировать собственный товарный знак на мягкую игрушку Лабуба, они подают свои заявки в Роспатент. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На данный момент только одной компании, микрофинансовой организации из Казани, удалось получить право на собственный бренд на Лабубу. Вслед за ней подтягиваются и другие бизнесмены, которые задействованы в других сферах: в общепите, продаже вещей и так далее.

«С гонконгскими плюшеделами никто, конечно, никак не связан. Так можно — потому что в России авторских прав на бренд ни у кого нет», — пояснил микроблог.

Сейчас самые разные направления бизнеса пытаются застолбить эксклюзивное право на такие игрушки. Они понимают, что разрешено будет использовать «Лабубу кола» либо «Лабубу займы» только тем, кто вовремя успеет застолбить за собой такое право.

Ранее сообщалось, что российский певец Сергей Жуков собрался запустить производство игрушек Бабайка и снять про них кино. По его плану, это станет отечественным ответом импортной игрушке Лабуба. По его задумке, персонаж будет похож на реального Лабубу, но вместо мордочки монстра — довольное милая морда, напоминающая персонажа из мультфильмов. Сам Бабайка такой же пушистый, как его аналог. На голове у него вязаная шапка.