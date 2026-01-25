Больше есть и худеть: ученые нашли способ включить «автопилот» стройности без диет

Навязчивый подсчет калорий может уйти в прошлое благодаря новому открытию ученых. Исследование, проведенное специалистами Бристольского университета, демонстрирует, что качество пищи играет решающую роль в регулировании аппетита и веса. Фокус на натуральных продуктах позволяет организму самостоятельно находить баланс, обходясь без строгого контроля.

Эксперимент, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, был построен как наглядное сравнение. Участники две недели питались только необработанной пищей, а следующие две — ультрапереработанной. При этом рационы были уравнены по базовым питательным веществам: жирам, сахару, соли и клетчатке. Ключевым условием была свобода выбора количества еды.

Результаты оказались контрастными. На диете из цельных продуктов люди инстинктивно увеличивали вес порций более чем на 50%, налегая на фрукты и овощи. Несмотря на больший объем съеденного, суточное потребление калорий снижалось в среднем на 300 ккал. Секрет в низкой энергетической плотности: такие продукты содержат много воды и клетчатки, что быстро наполняет желудок при меньшей калорийности.

Обратная картина наблюдалась с переработанной пищей. Для получения того же количества калорий требовались значительно меньшие по весу порции. Ученые объясняют это тем, что в таких продуктах жиры и углеводы искусственно сбалансированы, что усиливает чувство удовольствия и провоцирует переедание. Кроме того, обогащение витаминами создает иллюзию полезности, устраняя естественный компромисс между калориями и микронутриентами.

«Переедание не обязательно является основной проблемой. На самом деле, наше исследование ясно показало, что потребители, придерживающиеся диеты из цельных продуктов, съедают гораздо больше, чем те, кто питается переработанными продуктами», — заявил профессор Брунстром.

Вывод исследования был прост: замена переработанных продуктов на их натуральные аналоги может стать эффективной стратегией без жестких ограничений. Организм, получая цельные фрукты, овощи и необработанные крупы, сам регулирует чувство насыщения и потребность в питательных веществах. Это снимает психологическое напряжение от постоянного подсчета и делает здоровое питание более интуитивным и устойчивым в долгосрочной перспективе.

