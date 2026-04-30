Больше недели без тепла: жители российского города пожаловались на холод в квартирах

В Новомосковске разгорается коммунальный скандал. Жители дома № 8 по улице Молодежная уже более недели живут без отопления, узнали в соцсетях «Тульские известия» . В конце апреля, когда погода остается непредсказуемой и ночью температура падает, отсутствие тепла становится настоящим бедствием. Особенно для пожилых людей и детей, которых в доме много. Возмущенный горожанин обратился к управляющей компании через соцсети, но ответа пока не последовало.

В социальных сетях Новомосковска появился пост, который заставил многих жителей города вздрогнуть. Автор сообщения рассказал о ситуации в доме на Молодежной, 8. Отопление там отключилось больше недели назад. С чем связана авария — неизвестно. Когда ее устранят — тоже.

«В доме много детей и стариков. Ситуация не разъясняется, плата взимается, перерасчет не осуществляется», – пожаловался новомосковец.

Тревожных деталей в сообщении несколько. Во-первых, срок. Больше недели без тепла в середине весны — это серьезное испытание даже для здорового взрослого человека. Что говорить о пенсионерах и малышах, чей организм особенно чувствителен к перепадам температур.

Во-вторых, молчание управляющей компании. Жители, по словам автора поста, не могут добиться от УК внятных объяснений: когда появится тепло, что случилось, кто виноват.

Ситуация, судя по всему, накалилась до предела. Автор поста обратился к управляющей компании с просьбой срочно принять меры по восстановлению отопления. Пока остается только ждать реакции коммунальщиков и надеяться, что батареи в доме на Молодежной начнут греть раньше, чем наступит очередное похолодание.

Ранее сообщалось, как жителям Подмосковья получить перерасчет за ЖКУ после майских праздников.