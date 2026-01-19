Больше нельзя тянуть: врачам поставили жесткие сроки, а пациентам дали новые права

Правительство России утвердило новые нормативы оказания бесплатной медицинской помощи, которые будут поэтапно внедряться с 2026 по 2028 год. Изменения направлены на сокращение сроков ожидания и повышение доступности услуг в первичном звене здравоохранения.

Согласно утвержденным стандартам, консультация участкового терапевта, педиатра или семейного врача должна быть предоставлена не позднее чем через 24 часа с момента обращения пациента. В экстренных случаях первичная медико-санитарная помощь должна оказываться в течение двух часов.

Предельный срок ожидания приема у врача-специалиста теперь не должен превышать 14 рабочих дней. Для пациентов с подозрением на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания консультация профильного врача должна быть организована в течение трех рабочих дней.

Власти рассчитывают, что новые требования позволят сократить очереди в поликлиниках, ускорить диагностику и начало лечения, а также повысить общее качество медицинского обслуживания.

