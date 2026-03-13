Больше никаких долгостроев: в Московской области меняют правила обновления жилья

В Московской области стартует масштабная реформа системы капитального ремонта многоквартирных домов, призванная избавить собственников от затянувшихся строек. Ключевым изменением станет резкое сокращение сроков работ: если раньше циклы растягивались на три года, то с 2026 года весь процесс — от фундамента до кровли — должен укладываться в двенадцать месяцев. Подробности об этом узнал REGIONS .

До 2028 года региональные власти намерены обновить около 6 тысяч объектов, при этом более 2 тысяч из них преобразятся уже в текущем сезоне. Параллельно запущена программа модернизации лифтового хозяйства, в рамках которой до 2031 года заменят порядка 4 тысяч подъемников.

Революция в подходе к капремонту строится на жесткой дисциплине подрядных организаций. Новые правила исключают дробление задач между разными фирмами, что часто становилось причиной путаницы и взаимных претензий. Теперь один подрядчик берет на себя комплексную ответственность за конкретное здание. В Фонде капитального ремонта Подмосковья пояснили, что лимит в пять домов на один контракт и принцип «один дом — один исполнитель» позволят жителям четко понимать, кто отвечает за результат. Это ставит точку в историях, когда фасадом занималась одна компания, а инженерными сетями — другая, создавая хаос во дворах и подъездах.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что такая стратегия призвана свести к минимуму риск расторжения договоров и срывов графиков. По его словам, теперь к работам официально допускаются муниципальные учреждения и управляющие компании, прошедшие квалификационный отбор. Это создает дополнительную страховку: если дом попал в план на определенный год, работы начнутся и завершатся в его границах без возможности переноса «на потом».

Для собственников квартир такие перемены означают прозрачность и предсказуемость. Больше не будет ситуаций, когда разобранная крыша или оголенный фасад уходят «в зиму» из-за юридических проволочек. Весь объем обновлений теперь имеет четкий горизонт планирования. Актуальную информацию о судьбе конкретного здания и точных датах выхода рабочих на объект можно отследить в реальном времени с помощью интерактивной карты Фонда капремонта.

Ранее сообщалось, что эксперт посоветовал жителям новостроек копить на капремонт самостоятельно.