Эксперт посоветовал жителям новостроек копить на капремонт самостоятельно

Жителям новостроек выгоднее копить на капитальный ремонт самостоятельно на специальных счетах, а не платить взносы в общий фонд регионального оператора. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный директор фонда содействия капремонту Свердловской области Станислав Суханов. При этом владельцам квартир в старых домах эксперт посоветовал не выходить из «общего котла».

В России собственники квартир могут выбирать один из двух способов накопления средств на капитальный ремонт. Первый — региональный фонд (так называемый «общий котел»), где деньги всех домов собираются вместе и распределяются на самые неотложные работы. Второй — специальный счет конкретного дома, своего рода целевая копилка, средствами которой жители распоряжаются самостоятельно.

По словам Суханова, переходить на спецсчета есть смысл только новостройкам. Через три года после сдачи дома жители начинают платить взносы, но ближайшие 10–15 лет зданию в силу возраста капитальный ремонт не потребуется. Все это время деньги будут копиться и приносить процентный доход, а в случае непредвиденной ситуации их можно будет использовать оперативнее, чем средства из «общего котла».

Что касается старого жилого фонда, здесь ситуация противоположная. Эксперт назвал уход на спецсчета для таких домов экономически нецелесообразным. В «общем котле» работает принцип солидарности: деньги одних домов идут на ремонт других, где накопительной суммы недостаточно для срочных работ. Если старый дом выйдет из системы, ему придется рассчитывать только на себя, а накоплений может просто не хватить.

Суханов предостерег жителей: если управляющая компания активно агитирует владельцев квартир в старом доме перейти на спецсчет и сделать ее владельцем этого счета, стоит насторожиться. По мнению эксперта, такая инициатива должна вызвать вопрос: не хочет ли УК получить бесконтрольный доступ к деньгам жильцов? Передавать управление спецсчетом можно только при полном доверии к организации, иначе есть риск остаться без капитального ремонта вовсе.

