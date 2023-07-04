«Больше за руль она не сядет»: женщина перепутала педали и сломала позвоночник, упав со второго этажа парковки

Женщина перепутала педали газа и тормоза и упала со второго этажа парковки торгового центра «Филион» на западе Москвы, сообщает Mash.

Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы сразу достали женщину из машины, а прибывшие врачи оказали первую помощь. 55-летняя пострадавшая была госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника и открытой черепно-мозговой травмой.

«Хорошо, что перепутала на парковке, а не на придомовой территории с детской площадкой. Надеюсь, больше за руль она не сядет»; «Обычная отговорка. А что еще сказать в оправдание? Только то, что перепутала педали»; «Так дернула бы ручник. Или руль повернула. На случай, если кто-то не знал, органы управления автомобилем не заканчиваются на одних педалях», — прокомментировали новость россияне.

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