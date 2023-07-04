«Главное, что с уточками все хорошо»: в Москве из-за птиц столкнулись шесть машин

Авария произошла еще в июне, однако кадры инцидента были обнародованы только сейчас. Все случилось из-за того, что водители решили пропустить семейство пернатых, которое переходило трассу. Машины встали друг за другом, и в них врезались еще несколько не успевших притормозить ТС. В результате ДТП пострадали шесть машин.

«Главное, что с уточками все хорошо»; «Вот так и делай добро. Но если с утятами все в порядка, то не зря»; «Грустно, что птицам приходится пересекать скоростные трассы, чтобы добраться до водоемов. А сколько таких пернатых погибает при переходе МКАД?» — прокомментировали новость россияне.

Ранее россияне призвали убрать хищников из цирков после нападения медведя на человека в Карелии.