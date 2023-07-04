«Главное, что с уточками все хорошо»: в Москве из-за птиц столкнулись шесть машин
Москвичи призвали создать комфортные условия для жизни птиц после массового ДТП на МКАД
Фото: [Социальные сети]
Из-за семейства уток на МКАД случилась массовая авария, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Авария произошла еще в июне, однако кадры инцидента были обнародованы только сейчас. Все случилось из-за того, что водители решили пропустить семейство пернатых, которое переходило трассу. Машины встали друг за другом, и в них врезались еще несколько не успевших притормозить ТС. В результате ДТП пострадали шесть машин.
«Главное, что с уточками все хорошо»; «Вот так и делай добро. Но если с утятами все в порядка, то не зря»; «Грустно, что птицам приходится пересекать скоростные трассы, чтобы добраться до водоемов. А сколько таких пернатых погибает при переходе МКАД?» — прокомментировали новость россияне.
Ранее россияне призвали убрать хищников из цирков после нападения медведя на человека в Карелии.