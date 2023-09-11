«Больший спектр развития»: выяснилось, как жизнь с отчимом может отразиться на ребенке Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что познакомилась со своим нынешним мужем Кириллом Сыровым в тот момент, когда рассталась с любимым человеком и осталась одна с годовалым ребенком на руках.

Однако, как рассказала психолог Надежда Веверица, в том, что дети растут не с родным родителем, в целом нет ничего плохого.

«Конечно, лучше, когда есть родные папа и мама, когда семья целостная, но терпеть унижения, жертвовать своей самооценкой, своей жизнью ради детей — это большая травма для них, нежели развод», — пояснила Веверица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разумеется, уточнила собеседница, развод родителей — так или иначе травмирующая ситуация для ребенка.

«Хорошая новость в том, что психика детей не может развиваться, если она не травмируется. Еще один позитивный момент — дети, выросшие с отчимами, мачехами, бабушками, дедушками, в общем, в большой компании взрослых, имеют больший спектр вариантов своего развития», — рассказала психолог.

Иными словам, дополнила эксперт, у такого ребенка больше примеров, на которые можно смотреть и опираться.

«Он будет видеть, что у папы работает вот так, у мамы — иначе, вот так — у отчима, а у бабушки и мачехи — по-другому. Выбора больше. Есть не одна сплошная истина в лице мамы и папы, а спектр вариантов. Такие дети более стрессоустойчивые, гибкие, их психика не такая неподатливая», — подытожила Веверица.

Ранее выяснилось, от чего муж спас Анну Плетневу.