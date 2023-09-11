«Это всегда большой стресс»: выяснилось, от чего муж спас Анну Плетневу

Супруг певицы Анны Плетневой помог ей выбраться из депрессии. Об этом вокалистка группы «Винтаж» рассказала в эфире передачи «Однажды» на НТВ.

По словам исполнительницы хита «Плохая девочка», она рассталась с первым избранником, осталась одна с ребенком на руках, и это привело ее к нервному срыву и похудению до 39 килограммов. Вытащить ее из этой хандры помог бизнесмен Кирилл Сыров, который тогда как раз активно начал ухаживать за певицей.

Как рассказала Алена Ходош, психолог и бизнес-коуч, супруг Плетневой действительно спас ее от тяжелого состояния, так как в этом случае речь шла сразу о совокупности опасных факторов.

«Анна столкнулась сразу с несколькими серьезными обстоятельствами: расставание с любимым человеком, начало новой жизни в связи с рождением ребенка, а это всегда большой стресс, и гормональным сбоем после родов», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И в целом, уточнила собеседница, психические заболевания среди знаменитостей — достаточно частое явление.

«Ко мне, как к практикующему психологу, приходит много знаменитых людей, потому что они примерно в 10 раз чаще страдают психическими заболеваниями. Приходят они с биполярными расстройствами, нервными срывами, апатией, тревожностью, паническими атаками, депрессиями», — добавила Ходош.

Среди причин такой печальной статистики, по ее словам, можно выделить очень большие нагрузки на представителей сферы шоу-бизнеса, недосыпы, сильный стресс, недоедание, работу на износ, большое количество проектов.

«Они потихоньку скатываются в алкоголь и наркотики, считая, что это поможет им выйти из этого состояния. Но это наоборот лишь ухудшает положение, приводит к появлению депрессии. Начинается негативное отношение к себе, к окружающему миру, мрачные мысли о будущем, просто утрата вкуса к жизни», — пояснила психолог.

Это может длиться достаточно долго, и многие недооценивают серьезность положения, списывая все на временный упадок или плохое настроение. В таком случае важно вовремя обратиться за помощью к специалистам.

Ранее выяснилось, что антигистаминные препараты могут привести к депрессии.