Большинство американцев желают отставки Байдена

Больше половины американских избирателей придерживаются мнения, что действующий президент США Джо Байден должен покинуть пост до завершения действующего срока. Об этом пишет ТАСС и ссылается на соцопрос, проведенный Rasmussen Reports.

Согласно исследованию, 52% из опрошенных граждан согласно с утверждением, что Байден должен отправиться в отставку. Кроме того, до 76% увеличилось количество тех, кто согласен с решением политика не переизбираться на второй срок, а еще 18% не поддерживают это волеизъявление. Всего с 22 по 24 июля с использованием телефона и интернета были опрошены 1074 американских избирателя, а погрешность исследования не вышла за пределы трех процентных пунктов.

Ранее сообщалось о том, что в Пентагоне переживают из-за полетов российских и китайских самолетов рядом с Аляской. Соответствующее заявление сделал глава штаб-квартиры Ллойд Остин.