Большинство ямальских компаний не регламентируют посты сотрудников в соцсетях

Оказывается, больше половины ямальских компаний — а именно 56% — до сих пор живут в цифровом мире по принципу «доверяй, но никак не проверяй». Свежее исследование сервиса SuperJob показало любопытную картину: большинство работодателей в регионе попросту не утруждают себя регламентацией того, что их сотрудники выкладывают в соцсети. При этом те, кто все-таки решил взять процесс под контроль, действуют крайне неравномерно — от мягких этических ограничений до полного запрета на любые упоминания о месте работы. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Если разобрать цифры, становится понятно, что единого подхода нет в принципе. В 37% компаний действует классика жанра — запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны, что вполне логично. Но вот 6% работодателей пошли дальше и ввели тотальный запрет на любую информацию о себе, еще 2% принципиально против фото в униформе или на рабочем месте. Любопытно, что почти в каждой пятой компании (19%) требуют соблюдать этику высказываний, а доступ к соцсетям с рабочих мест перекрыт лишь в каждом десятом случае. Столько же организаций запрещают негативные комментарии в адрес начальства — видимо, там предпочитают, чтобы все недовольство высказывалось лично в кабинете.

Что касается последствий для сотрудников, то здесь статистика успокаивает: замечаний за посты и фотографии удостоились всего 4% экономически активных жителей региона. Причем мужчины попадают в эту историю чуть чаще женщин — 5% против 4%. Судя по опросу, классические промахи выглядят так: кто-то выложил селфи прямо за станком или в фирменной жилетке, кто-то не подумал о том, что неподобающий снимок могут увидеть не только друзья, а кто-то позволил себе комментарий, который в корпоративной среде сочли излишне резким.

В сухом остатке получается, что дисциплинарные разборки из-за соцсетей на Ямале — скорее экзотика, чем практика. Но опрос, охвативший 150 человек, показывает и другое: формально регулирование отсутствует в большинстве компаний, а значит, многие сотрудники находятся в зоне правовой неопределенности. С одной стороны, это дает свободу, с другой — любой конфликт может вскрыть отсутствие четких правил, когда работодатель решит трактовать старый пост как нарушение. Пока же ямальцы продолжают жить по негласному правилу: пока пост не принес проблем, его как бы и не существует.

