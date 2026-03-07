Большинство россиян используют нейросети при подготовке к 8 Марта

Около трех четвертей россиян используют искусственный интеллект при подготовке к празднованию 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики разработчика ИИ-решений MWS AI, входящего в структуру MTS Web Services. Результаты исследования оказались в распоряжении РИА Новости .

Согласно опросу, более половины респондентов — около 52% — обращаются к нейросетям для создания текстов поздравлений. Еще 49,1% используют искусственный интеллект, чтобы найти идеи для праздничных пожеланий, а 31% применяют такие сервисы при выборе подарков. Около 16,4% опрошенных используют ИИ для подбора подходящих цветов. При этом примерно четверть участников исследования заявили, что не прибегают к подобным технологиям при подготовке к празднику.

Большинство пользователей рассматривают нейросети в первую очередь как источник идей, оставляя окончательное решение за собой. Полностью доверить искусственному интеллекту выбор и оформление подарка готовы около 10% участников опроса, тогда как примерно 20% не используют ИИ в этом вопросе.

Аналитики также отметили различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще используют нейросети для написания поздравлений и поиска идей — к таким сервисам обращаются 58% представительниц женского пола против 42% мужчин. В то же время мужчины чаще готовы полностью делегировать выбор подарка искусственному интеллекту.

Среди причин отказа от использования нейросетей респонденты называют нехватку времени на освоение технологий, недоверие к подобным сервисам и опасения получить неточный или странный результат.

