Большинство россиян оценивают свое материальное положение как среднее

Каждый четвертый житель России отметил ухудшение своего материального положения в последние месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Конкретно 23% респондентов заявили, что их финансовое состояние стало хуже за последние два-три месяца. Всего 8% опрошенных смогли отметить положительную динамику, в то время как две трети россиян (67%) не увидели существенных изменений в своем благосостоянии.

При оценке нынешней финансовой ситуации большинство граждан (57%) характеризуют свое материальное положение как среднее. Четверть респондентов (25%) считают его хорошим, а 16% участников опроса отнесли свое положение к категории плохого.

Что касается ожиданий на ближайший год, то каждый четвертый россиянин (24%) надеется на улучшение своей финансовой ситуации. При этом 17% граждан выразили опасения относительно возможного ухудшения материального положения. Более трети опрошенных (37%) не заметили существенных изменений в своем благосостоянии в обозримом будущем.

Ранее исследование показало, что почти 60% семей ждут ипотеку при ставке не выше 12%.