Большинство россиян поддержали идею о переименовании Волгограда в Сталинград

Согласно опросу Новости Mail, 53% россиян поддерживают возвращение Волгограду исторического названия Сталинград. Об этом со ссылкой на результаты исследования пишет «Газета.Ru».

В опросе участвовали более 55 тысяч человек из 50 регионов России. Проведенное исследование показало, что мнения о переименовании города почти разделились пополам. Большинство все-таки считают, что Волгограду можно вернуть историческое называние. Объясняют свою позицию тремя основными доводами:

Сохранение памяти о подвиге в Сталинградской битве.

Восстановление исторической справедливости.

Усиление патриотического воспитания.

Отмечается, что Сталинград стал символом победы над фашизмом.

Противники инициативы считают, что бюджетные средства лучше направить на развитие города, а не на смену названия. На эти деньги можно построить социально значимые учреждения, такие как больницы и школы.

Примечательно, что 7 мая на въездах в Волгоград уже появились временные знаки с названием «Сталинград».Ранее сообщалось, что Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград.