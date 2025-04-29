Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград

Российский президент Владимир Путин поддержал идею присвоить аэропорту в Волгограде историческое название Сталинград. Об этом во вторник пишет ТАСС.

Как сообщают журналисты, соответствующая просьба о присвоении аэропорту в Волгограде исторического наименования Сталинград поступила к местным властям от ветеранов войны и участников специальной операции на Украине. Просьбу от жителей президенту Путину передал губернатор региона Андрей Бочаров.

Президент России отметил, что слово ветеранов и бойцов для него является законом, и наименование аэропорта следует сменить. Путин отметил, что когда вернется в Москву, будет готов и подписан соответствующий указ.

Ранее стало известно, что Путин заявил о необходимости строительства новой архитектуры безопасности.