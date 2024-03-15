Большинство россиян согласились забыть об отпуске на три года

Аналитики выяснили, что более 50% жителей России из разных регионов с удовольствием бы поработали без отпусков на протяжении трех лет. Однако для такого отчаянного шага они потребовали бы действительно солидную оплату труда. Результаты опроса публикует RT .

В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 3,5 тысячи человек. Специалисты узнали, что 53% граждан согласны отказаться от отпуска на три года, но при условии достойной зарплаты. Однако люди разных регионов называли разные цифры.

Так, в Москве и Подмосковье люди готовы работать без отпусков за полмиллиона в месяц и выше.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти трудоголики могли бы не уходить в отпуск, если бы получали в среднем по 482 тысячи в месяц. Жители Новосибирска и области хотели бы в этом случае не менее 475 тыс. рублей в месяц.

В Нижнем Новгороде оценивают трехлетнюю жизнь без отпусков в 350 тыс. рублей в месяц.

Уральцы из Екатеринбурга и Свердловской области заявляют, что им бы хватило 311 тыс. рублей в месяц в случае работы без отпусков.

Почти половина, 47% респондентов, не согласились бы на трехлетний труд без отпуска. По их мнению, не существует такой суммы, за которую можно отказаться от отдыха.

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