Предпринимателям Подмосковья расскажут о том, как избежать выгорания

В следующий четверг для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Как в бизнесе не выгореть в ноль еще до того, как будут высокие показатели. Ловушки и лайфхаки для мозга», который организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе встречи предпринимателям расскажут, как управлять своим состоянием, планировать рабочий процесс и поддерживать бизнес во время отпуска, проведут интерактив со слушателями и не только. В качестве спикера на вебинаре выступит бизнес-коуч, игропрактик Виктория Алексеева. Анкету для участия можно заполнить по ссылке. Отметим, что поддержку подмосковному бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.