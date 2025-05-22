Большинство россиян выразили мнение, что молодежь в РФ имеет хорошую возможность для самореализации

Порядка 82% в России считают, что молодые люди в стране получают достаточно возможностей для своей самореализации. Такие данные получили сотрудники Всероссийского центра по исследованию общественного мнения, их цифры привело РИА Новости.

В том, что в России молодежь получает достаточную возможность реализовать себя, найти применение способностям и добиться успеха в жизни, уверено абсолютное большинство граждан страны, таких аналитики насчитали 82%. При этом порядка 70% выразили мнение, что такие возможности есть не только в столице, но и в регионах.

Респонденты также высказались о проекте «Россия — страна возможностей». 52% знают о нем, либо хотя бы что-то слышали. 66% опрошенных уверены, что эта организация скорее дает возможности для развития и успешной самореализации. 68% участников опроса заявили, что хотели бы, чтоб в проекте приняли участие их дети либо внуки.

Ранее стало известно, что 17% россиян поддержали идею о введении фиксированного НДФЛ и взноса в фонд обязательного медицинского страхования для граждан, официально не трудоустроенных. Против подобной меры выступили 63% респондентов. активнее поддерживают предложенное нововведение мужчины — 20% респондентов. Среди женщин положительно отнеслись только 14%.