Большинство россиян высказались за запрет рекламы услуг гадалок и тарологов

Согласно исследованию, проведенному рекрутинговым сервисом SuperJob по заказу РИА Новости, 72% жителей России одобряют идею о том, чтобы запретить рекламу услуг предсказателей и гадалок.

По мнению тех, кто выступает за запрет, такие «специалисты» — самые настоящие обманщики, которые пытаются попросту выманить у доверчивых людей деньги, играя на их жизненных сложных ситуациях.

Интересно, что мужчины чаще женщин выражают негативное отношение к коммерческим практикам тарологов. 76% мужчин против рекламы или самих услуг, в то время как среди женщин этот показатель составляет 68%.

В начале января стало известно, что в России могут ввести запрет на трансляцию средствами массовой информации предсказаний различных астрологов и гадалок. С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести уголовное наказание за гадание и привороты.