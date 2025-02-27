Большинство украинцев выступили против снижения возраста мобилизации

86,5% граждан Украины выступили против снижения возраста мобилизации с 25 до 18 или 20 лет даже при ухудшении ситуации на фронте.

8,6% украинцев считают, что возраст может быть снижен до 20 лет, а 1,4% - до 18 лет.

В ходе исследования также выяснилось, что 79,9% жителей Незалежной считают неприемлемым действующий формат проведения мобилизации.

Еще 16,2% респондентов отметили, что мобилизация нужна, и ошибки сотрудников военкоматов не влияют на их отношение к мобилизации.

Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля. В нем приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области.