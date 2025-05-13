Большинство заявлений детей мигрантов на участие в тестах по русскому языку было отклонено

Подавляющее большинство детей мигрантов, которые хотели принять участие в тестировании по русскому языку, не смогло сделать этого. У них не приняли документы. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Рособрнадзора. По имеющимся данным, с момента введения тестов по русскому языку для детей мигрантов в российские школы было подано 1762 заявления. При этом было отклонено подавляющее большинство, 81%. Пакеты документов были приняты только у 335 человек.

«Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах», — указали журналистам.

Из тех, кто все-таки прошел тесты, справились с заданиями только 61% участников, все остальные их провалили. Все этого говорит о том, что введение тестов при приеме в российские школы иностранцев полностью обосновано.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерово за материальное вознаграждение прописала в своей квартире 16 мигрантов. Против нее возбудили уголовное дело, и материалы этого дела уже переданы в суд. Теперь женщине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.