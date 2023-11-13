Большинство зон отдыха у моря в Сочи закрыли из-за шторма
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
На Приморской набережной в Сочи закрыли большую часть зон отдыха из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 14 до 16 ноября на территории региона ожидаются дожди, сопровождающиеся грозами и сильным ветром. На случай непогоды в режим повышенной готовности привели спасателей.
Сообщается, что из-за штормового предупреждения вдоль Приморской набережной, где находится большая часть прибрежных зон отдыха, натянули сигнальные ленты. Места закрыты для прогулок. Спасатели сообщают, что шторм в море составляет больше двух баллов, поэтому нахождение в прибрежной зоне небезопасно. Единственным местом, где возможно провести время у моря остается пляж «Маяк», безопасность там обеспечивают волнорезы.