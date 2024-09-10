Большое количество жителей выразили готовность помочь семьям из пострадавших домов в Раменском

«Подключились предприниматели. Многие пишут, что сегодня готовы принять всех на обед, бесплатно накормить. Кто-то из людей пишет, что может перевести деньги, принести одежду, то есть такой достаточно серьезный отклик. Есть благодарности за ПВР и за организацию горячего питания. Но сейчас все, конечно, хотят попасть домой», - рассказала министр.