Большое количество жителей выразили готовность помочь семьям из пострадавших домов в Раменском
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Большое количество жителей и предпринимателей выразили готовность помочь семьям из пострадавших домов в Раменском. Об этом сообщила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Подключились предприниматели. Многие пишут, что сегодня готовы принять всех на обед, бесплатно накормить. Кто-то из людей пишет, что может перевести деньги, принести одежду, то есть такой достаточно серьезный отклик. Есть благодарности за ПВР и за организацию горячего питания. Но сейчас все, конечно, хотят попасть домой», - рассказала министр.
По ее словам, многих жителей пострадавших квартир интересует, когда можно будет вернуться домой, забрать коляску и личные вещи. У некоторых дома остались питомцы. Кто-то сейчас в отпуске и хочет узнать, как передать ключи для осмотра квартиры.