«Большое кровопролитие»: ясновидящая раскрыла, что случится в грядущее полнолуние

Полнолуние во все времена считалось мистическим временем. Мягкое сияние небесного светила озаряет все вокруг, придавая привычным предметам причудливые очертания. Не случайно полнолуние считается временем колдовства, нечистой силы и конфликтов.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что принесет нам завершающее полнолуние осеннего равноденствия.

«Оно наступит 29 сентября. Его можно назвать суперлунием или огненным, роковым полнолунием, потому что оно пройдет в знаке Овна, которым управляет огненный Марс. Это время станет очень непростым для многих», — заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, предстоящее полнолуние принесет ожесточенные политические конфликты, поэтому принятие серьезных решений стоить отложить хотя бы на три дня.

«Если что-то закрутится, то потом надолго задержится. Это может оказаться и большим кровопролитием. Не исключено, что те войны, которые утихли, могут возобновиться с новой силой», — подчеркнула экстрасенс.

Людям в полнолуние будет свойственна горячность, импульсивность и даже агрессия, продолжила Алиева.

«Ни в коем случае не стоит вступать в какие-то острые конфликты. Нужно стараться всеми силами их избегать. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно максимально беречь себя в этот период. Также может снизиться концентрация внимания и ухудшиться память», — добавила ясновидящая.

В это время также появится риск необдуманных покупок. Собеседница издания порекомендовала не заключать сделки на эмоциях и начать экономить.

«Обязательно сохраните то, что получили. Не транжирьте, не бросайтесь на ветер. Обязательно задумайтесь о своем поведении. Полнолуние дает возможность проанализировать свои ошибки», — заключила Алиева.

Ранее известная ясновидящая рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.