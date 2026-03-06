Большой брат следит: налоговая научилась вычислять «серые» схемы по селфи в соцсетях

Федеральная налоговая служба осваивает новые горизонты цифрового контроля. Как выяснила у эксперта редакция RuNews24.ru , теперь под прицел автоматизированных систем попадают не только банковские счета и онлайн-кассы, но и открытые профили в социальных сетях. Эксперты предупреждают: если официальная зарплата скромная, а фото в соцсетях пестрят пятизвездочными отелями, у инспекторов могут возникнуть вопросы.

Цифровизация налогового контроля давно перестала быть фантастикой. Сегодня ФНС использует платформы Big Data, которые в круглосуточном режиме анализируют колоссальные объемы информации. Система обрабатывает движение средств по расчетным счетам, данные контрольно-кассовой техники, налоговые декларации и связи между контрагентами. Если компания приобретает материалы у фирмы с признаками однодневки или заявляет расходы на услуги организации без реального офиса и сотрудников, алгоритмы мгновенно фиксируют нарушение.

Однако теперь цифровые технологии добрались и до обычных граждан. Налоговая научилась сопоставлять уровень доходов с реальными тратами, используя в том числе открытые источники. В зону риска попадают россияне, которые получают минимальную заработную плату, но при этом демонстрируют в соцсетях владение дорогими автомобилями, недвижимостью или регулярные зарубежные поездки. Регулярные крупные переводы между физическими лицами тоже автоматически попадают под анализ — так ФНС вычисляет, например, незаконную сдачу квартир в аренду.

«Необходимо обратить внимание на тот факт, что сведения цифровых инструментов выступают основанием для проведения налоговым инспектором анализа конкретной операции или проверки деятельности налогоплательщика по возникшим вопросам. В любом случае, окончательное и обоснованное решение по проведению проверки и доначислении налога принимает налоговый инспектор», — отмечает владелец и директор ООО «Бухгалтерская контора» Наталья Кудинова.

Впрочем, у цифровизации есть и очевидные плюсы для законопослушных граждан. Оформление налоговых вычетов стало максимально простым: теперь не нужно собирать справки и бумажные подтверждения расходов — система видит все автоматически. Ошибки в расчетах исправляются также без участия налогоплательщика.

Эксперты сходятся во мнении, что единственный способ избежать претензий — добросовестность и прозрачность доходов. Государство выстраивает единую цифровую картину экономики, и любое несоответствие в ней становится очевидным. Страшно теперь только тем, кто пытается спрятаться, но в цифровую эпоху сделать это практически невозможно.

Ранее сообщалось, что налоговая инспекция напоминает о приближающемся дедлайне по сдаче деклараций.