Налоговая инспекция напоминает о приближающемся дедлайне по сдаче деклараций

Федеральная налоговая служба установила срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год до 30 апреля 2026 года. Обязанность подать документ распространяется на ряд категорий граждан.

В их число входят индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. Также декларацию должны представить лица, получившие доход от продажи имущества, сдачи его в аренду, дорогих подарков не от близких родственников, выигрышей и из иностранных источников. При подаче декларации исключительно для получения налогового вычета срок не регламентирован.

Уплатить рассчитанную сумму налога необходимо до 15 июля 2026 года. ФНС рекомендует использовать для подачи отчета электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

