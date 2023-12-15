Большой каток с искусственным покрытием откроют в Ленинском округе

Сегодня поселке Бутово Ленинского округа состоится открытие большого катка с искусственным покрытием в СОШ № 1. Об этом сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что рядом с ним для посетителей будет работать корпус с теплой раздевалкой и камерами хранения. Желающие смогут взять на прокат спортинвентарь. Каток сможет вместить в себя 200 человек, посещение бесплатное.

«Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. В этом году будет работать 30 больших катков с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — добавил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.