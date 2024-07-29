Большую инвестиционную школу поставили на кадастровый учет в подмосковных Мытищах

На кадастровый учет поставили самую большую инвестиционную школу, предназначенную для обучения 1735 учеников, на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в подмосковных Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что образовательное учреждение откроет свои двери для учеников уже 1 сентября. Школу построила ГК «Инград» в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования. А оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готовится к открытию.