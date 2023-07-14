Большую школу достроили в Ленинском округе

Школу № 2, рассчитанную на 1,1 тысячи учеников, достроили в Ленинском городском округе. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели итоговую проверку и выдали застройщику заключение о соответствии объекта.

В сообщении ведомства уточнили, что возводить образовательное учреждение начали два года назад. Теперь в округе появилась трехэтажная школа, площадь которой превышает 13 тысяч квадратных метров. Там оборудовали учебные классы, кабинеты труда, медблок, спортзалы и хореографический класс, библиотеку с информационным центром, обеденный зал с пищеблоком. Вблизи школы появились беговые дорожки, теннисные столы и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.