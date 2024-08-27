Большую школу откроют на территории ЖК «Пехра» в Балашихе

В Балашихе готовится к открытию школа, рассчитанная на 1,5 тысячи мест, ее возвели на улице Трубецкая на территории ЖК «Пехра», объект получил разрешение на ввод эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Данное здание площадью более 25 тысяч квадратных метров станет частью образовательного комплекса средней школы № 27, основной корпус которой находится на улице Свердлова. В нем обустроили учебные классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотеку с медиатекой, спортивные и актовый залы и другие помещения. На прилегающей территории обустроили физкультурно-спортивную, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места для отдыха и площадку для общешкольных мероприятий. Открыть учреждение планируют с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.