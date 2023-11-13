Большую школу продолжают возводить в подмосковном жилом комплексе «Жулебино парк»

В настоящий момент строительная готовность школы, рассчитанной на тысячу пятьсот учеников, в жилом комплексе «Жулебино парк» городского округа Люберцы составляет уже сорок процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

В здании завершаются монолитные работы, ведется кладка и монтаж металлоконструкций. А на территории жилого квартала уже открыт детский сад на 350 воспитанников, также введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.