Большую школу продолжают возводить в подмосковном жилом комплексе «Жулебино парк»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
В настоящий момент строительная готовность школы, рассчитанной на тысячу пятьсот учеников, в жилом комплексе «Жулебино парк» городского округа Люберцы составляет уже сорок процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.
В здании завершаются монолитные работы, ведется кладка и монтаж металлоконструкций. А на территории жилого квартала уже открыт детский сад на 350 воспитанников, также введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.