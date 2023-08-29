Большую современную школу откроют в пятом микрорайоне Чехова уже в День знаний

Новое общеобразовательное учреждение, возведенное в пятом микрорайоне Чехова, уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказали в региональном Минстройкомплекса.

Отмечается, что данная школа была построена в рамках национального проекта «Образование» и рассчитана на 825 учеников. В здании общей площадью более тринадцати с половиной тысяч квадратных метров предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности. Все помещения оснащены необходимым современным оборудованием.

В ведомстве рассказали, что будущих учеников ждут два многофункциональных спортивных зала, актовый зал со сценическим оборудованием, столовая с пищеблоком, библиотеки с читальным залом и ИТ зоной, здесь также есть столярная, слесарная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, информационно-технологический класс и медиа-центр.

Ожидается, что новая школа будет очень востребована. Ведь именно благодаря ей в Чехове удастся избавится от второй смены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Дмитров, где осмотрел школу, которую планируют сдать в эксплуатацию уже в декабре текущего года.