Болтона пристыдили в прямом эфире за стереотипную шутку о русских
Джон Болтон попытался оправдаться за стереотипную шутку о русских в Кремле
Фото: [Медиасток.рф]
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объяснился в эфире RT за шутку о русских, водке и Кремле.
Джон Болтон заявлял, что русские «от радости пили водку из горла» в Кремле из-за дерзкой речи Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности. Высказывание получилось стереотипным и вызывало бурную реакцию.
Ведущая RT Оксана Бойко припомнила слова бывшему советнику президента США, отметив, что у России куда более трезвый взгляд на мир на Украине, чем у Запада, пропитанного стереотипами.
«Я это тогда сказал в шутку. Возможно, вы ее не поняли», — ответил бывший советник президента США.
Напомним, на полях конференции в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа бесполезна для США, если лидеры боятся собственных избирателей.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп опубликовал высмеивающий Джо Байдена мем.