Болтона пристыдили в прямом эфире за стереотипную шутку о русских

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объяснился в эфире RT за шутку о русских, водке и Кремле.

Джон Болтон заявлял, что русские «от радости пили водку из горла» в Кремле из-за дерзкой речи Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности. Высказывание получилось стереотипным и вызывало бурную реакцию.

Ведущая RT Оксана Бойко припомнила слова бывшему советнику президента США, отметив, что у России куда более трезвый взгляд на мир на Украине, чем у Запада, пропитанного стереотипами.

«Я это тогда сказал в шутку. Возможно, вы ее не поняли», — ответил бывший советник президента США.

Напомним, на полях конференции в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа бесполезна для США, если лидеры боятся собственных избирателей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп опубликовал высмеивающий Джо Байдена мем.