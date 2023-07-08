«Бомба-Бах»: неизвестные «заминировали» здание УФСИН в Псковской области

В Псковской области правоохранители разбираются с утренним ЧП. Как передает Shot, неизвестные умельцы «заминировали» здание регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как приводится в соцсетях, утром прохожие обнаружили у электрощитка неподалеку от здания коробку с надписью «Бомба-Бах». Сразу же прибывшими на место экстренными службами все сотрудники управления были спешно эвакуированы. передает Shot.

«Бомба-Бах» — коробкой с такой надписью заминировали здание УФСИН по Псковской области. <…> Ее подложили к электрощитку», — сообщается в публикации.

Вызванные на место происшествия саперы осмотрели находку, но какого-либо взрывного устройства в ней не обнаружили. В настоящее время полиция ищет шутников.

Ранее сообщалось, что в Московской области двое маленьких детей, оставленных без присмотра родителями, утонули в реке.