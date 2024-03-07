Жители Авдеевки в беседе с RT рассказали, как пережили украинскую оккупацию и ужасы, которые творили ВСУшники.

Судя по словам жителей Авдеевки, украинские военные становились особенно жестокими, когда начинали терять контроль над городом. Доставалось простым мирным жителям, которые были вынуждены прятаться в подвалах или бежать подальше, если была возможность.

Так, по словам 73-летней Алевтины, она принципиально осталась в любимой Авдеевке и ждала чуда. Как раз она скрывалась в подвале от ВСУшников, так как они пытались эвакуировать население на Украину силой. За неподчинение можно было словить пулю.

Другая жительница города отметила и другие зверства, которые творились во время украинской оккупации.

«Они когда начали бежать, такие теракты устраивали. Взорвали АТБ, а там 16 человек погибли. Под плитами остались лежать. Братская могила. Потом бомбанули универмаг, четыре человека лежат под завалами... Они вот совершили теракт — сразу укроСМИ приезжают и говорят: «Это Россия сделала». Хотя России не было там», — отмечает Ирина.

Собеседница телеканала также отметила, что украинская армия намеренно создавала гуманитарную катастрофу в городе, перекрывая водопроводы, лишая электричества и тепла. Отапливать помещения приходилось буржуйками и экономить буквально все.

После прихода российских бойцов местные жители выдохнули, а некоторые даже прослезились.

Пока многих переправили на Ясиноватую, так как Авдеевку еще предстоит очистить от оставшихся мин, ловушек и тел. Ранее в городе нашли мирных жителей, погибших от рук ВСУ.