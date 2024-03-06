ВСУ расстреляли гражданских за отказ покинуть Авдеевку. Недавно военкору RT Хассану Нассру удалось найти место, где лежали восемь убитых мирных людей.

Большинство мирных жителей, найденных мертвыми в Авдеевке, были застрелены в голову. В основном ВСУшники убивали гражданских, если они отказывались уходить из города. Военкору показали место, где нашли брошенные тела убитых.

«Видно, что они были «законтролены» в голову. Их целенаправленно расстреливали. Я не знаю, почему у них к своему народу такая ненависть», — сказал командир штурмовой группы с позывным Крестик.

Тела мертвых украинских солдат и мирных жителей, убитых ВСУ, теперь собирают ВС России.

Напомним, что российская армия не позволила украинским бойцам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное. Это подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что ВСУшники убили российского военного, который пытался сдаться в плен.