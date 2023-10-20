«Бомжи, попрошайки, наркоманы»: эзотерик раскрыла, за что вселенная наказывает людей после 50 лет

Все мы учимся, работаем, создаем семьи, рожаем детей и, вроде бы, все идет по плану. Но почему тогда внезапно появляются мысли о бессмысленности собственного существования? В середине жизни многие, оглядываясь назад, с горечью констатируют, что все сложилось не так, как могло бы —профессия выбрана неправильно, да и спутник жизни мог быть получше. В психологии этот кризис называется экзистенциальным. Эзотерики же уверены, что его нам посылает вселенная неспроста.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, как преодолеть кризис середины жизни, и зачем высшие силы так жестоко испытывают нас на прочность.

По ее словам, в жизни каждого человека наступает время подведения итогов.

«Человеку в течение жизни приходится преодолевать множество кризисов. На всем своем пути развития он задает себе вопрос: «Кто я? Зачем я пришел на эту землю? В чем смысл моей жизни?». Особенно эти вопросы начинают одолевать человека в середине жизни», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Именно в 50 лет, по мнению эзотерика, наступает середина жизни человека, и именно тогда ему могут открыться тайны мироздания, а для этого вселенная посылает такие жестокие испытания в виде кризиса.

«Если программа не сработала, а то, зачем человек пришел на эту землю, никак не раскрывается, никак не реализуется, то судьба подкидывает такие испытания и такие виражи, что человеку приходится задумываться о своей жизни и менять ее уже в обязательном порядке», — пояснила Абравитова.

Изменить свою жизнь можно в любом возрасте, уверена эзотерик, но не всем это под силу.

«Кто-то меняет себя, резко ломает привычный уклад жизни, выходит на новый уровень и в конечном итоге побеждает, а кто-то ломается, машет на себя рукой и идет по нисходящей. Бомжи, попрошайки, наркоманы — их жалкое существование на дне общества говорит о том, что они не прошли свой путь, сломались и упали», — подчеркнула таролог.

Нужно работать над собой, нужно меняться, нельзя стоять на одном месте — именно преодолевая жизненные препятствия человек развивается. В противном случае наказание от высших сил будет очень суровым, заключила собеседница издания.

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