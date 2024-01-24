Бондарев: экипаж разбившегося Ил-76 в Белгородской области докладывал о внешнем воздействии

Сенатор, военный летчик и бывший главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев в интервью телеканалу «Вместе-РФ» рассказал о том, что экипаж разбившегося в Белгородской области Ил-76 подавал сигнал о внешнем воздействии.

По словам эксперта, на сто процентов сейчас понятно то, что самолет был сбит – это видно из видео, заснятых местными жителями и очевидцами. Для попадания ракет характерно черно-серое облако, был виден и след от самой ракеты.

Позже в Минобороны России рассказали о том, что Ил-76 с 65 украинскими военнопленными, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими выполнял рейс из Чкаловского в Белгород, чтобы доставить туда пленных для обмена. Украинцы, по данным МО, совершили теракт – выпустили две ракеты из Липцов, что в Харьковской области. Позднее в среду, 24 января, должен был состояться обмен военнопленными недалеко от Колотиловки.