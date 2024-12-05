Борисов рассказал о российской системе безопасности в околоземном пространстве

У РФ есть собственная система по обеспечению безопасности космической деятельности в околоземном пространстве. Она носит название «Млечный путь», и о ней рассказал Юрий Борисов, руководитель Роскосмоса. Его слова привел ТАСС.

Борисов утверждает, что предупреждение о падении астероида в Якутии было сделано системой «Млечный путь», которая обеспечивает безопасность всей космической деятельности рядом с землей. Данная система работает на территории стран БРИКС.

«С частными компаниями устанавливаем средства обнаружения в различных странах. Повышаем информативность», — указал он.

Глава Роскосмоса добавил, что у данной системы нет такого понятия, как полная мощность. Чем больше она будет иметь в своем составе объектов, тем более повысится надежность работы «Млечного пути».

Ранее Борисов заявил, что Роскосмос в состоянии улучшить систему «Орешник» при запросе от Минобороны РФ. Компания в состоянии увеличить мощность и повысить характеристики комплекса. Возможности данного ведомства позволяют выполнение данной задачи.