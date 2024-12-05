Борисов рассказал о возможностях Роскосмоса по усовершенствованию «Орешника»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о возможностях компании по улучшению технических характеристик баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщил ТАСС.

Глава компании отметил, что в случае запроса от Минобороны России компания сможет увеличить мощность и улучшить характеристики новейшего отечественного комплекса. Техническая возможность компании позволяет реализовывать подобные задания.

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделает», — отметил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

О свойствах «Орешника» ранее рассказал президент России Владимир Путин. Лидер отметил, что мощность удара новой ракеты соизмерима с падением метеорита. 22 ноября президент провел совещание, во время которого поблагодарил разработчиков, которые принимали участие в создании баллистической ракеты.

Ранее сообщалось, что эксперт Матвийчук назвал потенциальные цели для удара «Орешником», расположенные в Европе.