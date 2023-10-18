Бородина призналась, что до сих пор приходит в себя после разрыва с Омаровым

Как пишет портал «Дни.ру» , звезда ТВ-экрана ответила на вопрос подписчиков о том, сколько времени потребуется для восстановления после абьюзивных отношений.

Ведущая шоу «Дом-2» уже много лет помогает участникам программы построить любовь. И, конечно, телезрители нередко прислушиваются к советам, но, как оказалось, не сама Бородина.

Напомним, что пару лет назад, в 2021 году, звезда развелась с Курбаном Омаровым. Несмотря на долгий союз и воспитание общей дочери, отношения пары не назовешь здоровыми. По крайней мере, в этом призналась сама Бородина.

К слову, она до сих пор восстанавливается и работает со специалистом. Звезда даже посоветовала своим подписчикам вовремя обращать внимания на происходящее между партнерами. Если в отношениях есть абьюз, то, по совету Бородиной, их нужно немедленно разорвать.

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