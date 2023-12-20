Боррель: Европа освободилась от российских ресурсов и стала зависима от цен

На форуме Sommet Grand Continent Боррель выступил с заявлением о положительной реакции Европы на украинские события. По его словам, зависимость стран Евросоюза от российских энергетических ресурсов резко снизилась. По его словам, прежде эта зависимость оценивалась в 40%, казалось, что освободиться от этого невозможно, но Европе это удалось.

При этом Боррель признал, что вместо зависимости от ресурсов России Европа приобрела другую зависимость. В России и раньше предупреждали страны Европы о том, что, лишившись российских ресурсов, Европа окажется в еще худшей зависимости, обусловленной высокими ценами.