Боррель: наше общество способно одномоментно говорить только об одном конфликте

Представитель Евросоюза, отвечающий за внешнюю политику и безопасность Жозеп Боррель, возмутился нежелание стран-членов союза обращать внимание на несколько мировых конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Борреля геополитическая среда становится только хуже, что требует от стран Евросоюза объединить усилия, чтобы улучшить ситуацию. Однако никто не обращает внимания на конфликты в Судане, ситуации на Африканском роге или Сахеле, по его мнению, Европа оказалась способна акцентировать внимание только на одном конфликте за раз. Боррель подчеркнул, что сейчас таким конфликтом стали события на Ближнем Востоке, а об Украине стали забывать, что, по его мнению, недопустимо.

Также представитель ЕС похвалил государства за увеличение оборонных расходов за последние девять лет, но заявил, что европейские государства должны вкладывать больше средств в развитие оборонных технологий.