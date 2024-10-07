Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он не ограничивается коммерческими интересами, а предпринимает важные геополитические шаги. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на интервью политика испанской газете.

В частности, он, находясь на посту главы европейской дипломатии, ввел уже 14 пакетов жестких санкций против России, нацеленных на ограничение ее потенциала и экономических возможностей. Последний пакет, принятый в июне, затронул перевозку российского сжиженного природного газа и нефти в ЕС. Кроме того, Евросоюз одобрил быстрое развертывание 5 тыс. солдат под европейским командованием.

Предстоящая смена главы европейской дипломатии обещает перемены. Пост Борреля займет экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что НАТО должно поставить перед собой цель добиться победы Украины в конфликте с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу дипломатии ЕС «змеей подколодной» после его очередных антироссийских высказываний.